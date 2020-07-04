AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 09:39

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Pazartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Borrell'in sözcüsü Cuma günü Brüksel'de yaptığı açıklamada ziyaretle ilgili olarak, "Endişeleri, sorunları ve sorunlarla ilgili çözüm önerilerini tartışacağız" ifadesini kullandı.

DW Türkçe'nin haberine göre, sözcü, görüşmelerde "ilişkilerin tüm boyutlarının ele alınacağını" kaydetti.

Türkiye'nin AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti açıklarında doğal gaz arama ve sondaj çalışmaları, Libya ile geçen yıl imzalanan "Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Yönelik Mutabakat Muhtırası" sonrasında ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) Girit ve Rodos adalarını doğudan teğet geçmesi ve son olarak Fransa ile NATO bünyesinde yaşadığı gerilim, AB ile ilişkilerde tansiyonun yükselmesine yol açmıştı.

Yunanistan'ın ardından iki günlük temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'ya geçen Borrell, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarını "yasa dışı" diye nitelendirerek Türkiye'nin bu faaliyetlerini durdurmak zorunda olduğunu söylemişti.

Borrell ayrıca "AB olarak, ilgili kıyılar arasında deniz alanlarının sınırlandırılması konusunun iyi niyet içinde müzakere edilmesi için Kıbrıs hükümetinin Türkiye'ye yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını ve müzakereleri destekleyeceklerini" belirtmişti.