AB'den Yemen'e 95 milyon avro yardım
Avrupa Birliği (AB), insani krizin yaşandığı Yemen'e 95 milyon avro yardım sağlayacak. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, çocukların yetersiz beslendiği, çatışma ve kıtlık yaşanan Yemen'e yeni insani yardımda bulunulacağı duyuruldu.
Yemen'de çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, özellikle çocuk ve kadınların kıtlık nedeniyle yetersiz beslendikleri vurgulanan açıklamada, AB'nin Yemen'deki insanların acil ihtiyaçlarını karşılamak için 95 milyon avro insani yardım tahsis ettiği belirtildi.
Söz konusu yardımın gıda, su, sağlık ve eğitim gibi alanları destekleyeceği bildirilen açıklamada, AB'nin Yemen'e 2015 yılından beri 648 milyon avro insani yardım sağladığı hatırlatıldı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
BİNLERCE KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerden biri yaşanıyor ve 22 milyondan fazla insan yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.
Uzun süredir devam eden çatışmalar sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan Yemen'de temiz suya erişimin kısıtlı olması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenler salgın hastalıklara neden oluyor.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Bahçeli’nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki!
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Bu çatışmalar artık bitmeli”
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Soylu 'yeşil ışık' yakmıştı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Bahçeli’nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki!
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Bu çatışmalar artık bitmeli”
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Soylu 'yeşil ışık' yakmıştı