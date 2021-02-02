Abdi İpekçi özlemle anıldı: "Göz göre göre öldürüldüler"

02 Şubat 2021 Salı, 06:00

İstanbul Şişli’deki evinin önünde düzenlenen suikast sonucu katledilen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve başyazarı Abdi İpekçi, dün ölümünün 42. yılında mezarı başında anıldı.

Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başındaki anmaya İpekçi’nin ailesi, yakınları ve gazeteci arkadaşları katıldı. Anmada konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, İpekçi’nin çağının öncüsü olduğunu ifade ederek, “Gazetecilerin örgütlenmesi konusunda önemli adımlar atan İpekçi, yalandan ve iftiradan hep kaçındı. Haberciliği ve muhabirliği ön plana çıkardı” dedi.

İpekçi ailesi adına konuşan Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, “Kayıplarımızı sıralıyoruz ve sonunda ‘kimler yaptı’ diye soruyoruz. Elimizde somut bilginin resmi tebliği yok. Örgütleyenler, emir verenler, oyuncular, yardımcı oyucular, gizleyenler, şahitler, görevi kötüye kullananlar nerede? Kaçırılmış ve yeşil pasaportlarlar devlet görevlisi olarak dolaştırılmışlar, hatta dosyalar nerede? Bütün bunlar varken yok edilmişse, hiçbirinin gereği yapılmamışsa her şey ‘kabak gibi aydınlık’ diyebilir miyiz” diye sordu. Uğradığı suikast sonucu katledilen Savcı Doğan Öz’ün 1977’de yetkililere “tehlikeyi açıkça bildirdiğini” anımsatan Nükhet İpekçi, “Kim resmen üstüne gidebildi? Üstüne gidenlerin, göz göre göre öldürtülmesi neden hiç önlenmedi?” dedi.