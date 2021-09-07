ABD'li aktör Michael K. Williams ölü bulundu
'The Wire' dizisinde 'Omar Little' karakterine hayat veren Michael K. Williams evinde ölü bulundu.
Son yılların popüler yapımlarından The Wire'daki 'Omar Little' rolünü canlandıran aktör Michael K. Williams, 54 yaşında hayatını kaybetti.
OTURMA ODASINDA BULUNDU
Ünlü aktör New York City'deki dairesinde ölü bulundu. Williams'ın cansız bedeninin yeğeni tarafından Brooklyn'deki evinin oturma odasında bulunduğu bildirildi.
UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ
New York polisinin, dairede uyuşturucu gereçleri bulunması nedeniyle ölüm sebebi olarak aşırı doz ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Adli tıptan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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