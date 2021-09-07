ABD'li aktör Michael K. Williams ölü bulundu

UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ

New York polisinin, dairede uyuşturucu gereçleri bulunması nedeniyle ölüm sebebi olarak aşırı doz ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Adli tıptan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.