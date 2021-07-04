ABD’li bilim insanından aşılanmamış kişilere uyarı

04 Temmuz 2021 Pazar, 10:31

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü'ndeN Prof. Dr. William Schaffner, muatasyonlu virüslerle ilgili aşılanmamış kişilere uyarıda bulundu.

Schaffner, “Aşılanmamış insanlar sadece kendi sağlıklarını riske atmaktan fazlasını yaparlar. Koronavirüs ile enfekte olmaları durumunda da herkes için bir risk oluşturur” dedi.

'Aşılanmamış kişileri potansiyel varyant fabrikalarına' benzeten Schaffner, "Aşılanmamış insan ne kadar fazlaysa, virüsün çoğalması için o kadar fazla fırsat vardır" ifadesini kullandı.

Özellikle koronavirüsün değil bütün virüslerin mutasyona uğradığının altını çizen Schaffner, “Virüsler mutasyona uğrar, değişir ve evrim geçirir” dedi.

Schaffner, varyantlarla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Virüslerin yaşadığı değişimler yeni bir durum değil. Bazı durumlarda virüsler zayıflayabilir. Fakat bazen de virüs kendi avantajına olacak şekilde mutasyona uğrayabilir. Örneğin daha kolay bulaşabilir ya da daha hızlı çoğalabilir ya da daha etkili bir şekilde tekrarlayabilir. Avantajlı hale gelen virüsler, diğerlerini geride bırakır ve sonunda birine bulaşarak çoğunluğu oluşturur. Bu enfekte kişi virüsü bir başkasına geçirirse, mutant versiyonu da yaymış olacaktır. Eğer mutasyon başarılı olursa bu bir varyant halini alır”