ABD'li dağcının cesedi, Bolivya'nın en yüksek ikinci dağının 'zirvesinde oturmuş' halde bulundu

08 Eylül 2021 Çarşamba, 15:58

Dağcı Daniel Granberg, Bolivya'nın başkenti La Paz'dan görülebilen 6 bin 402 metre yükseklikteki Illimani'ye tırmanışının ikinci gününde yaşamını yitirdi.

Bolivya And Dağları Kurtarma Ekibi'yle çalışan dağ rehberi Sergio Condori Vallejos, Daniel'ın Bolivya'nın Cordillera Real sıradağlarının parçası olan "zirvede oturur vaziyette" ve "cansız" halde bulunduğunu söyledi.

Independent Türkçe'de yer alan The Associated Press'e (AP) konuşan Vallejos, Daniel'ın hastalanmadan önce Cordillera Real sıradağları ve Illmani boyunca uzanan en uzun ve en zorlu rotada yola koyulduğunu belirtti.

CESEDİN TAŞINMASI 2 GÜN SÜRDÜ

Daniel'a bu rotada, ölümünü kurtarma ekiplerine bildiren iki rehber eşlik ediyordu. Dağcının cesedinin 6 bin 216 metre yükseklikten aşağı taşınması iki gün sürdü.

Cesedi, La Paz'daki bir hastanede morga kaldırıldı.

Daniel'ın annesi Jean Granberg'e göre, oğlu önceki gece nefes darlığı çekiyordu ve hafif baş ağrısı vardı fakat hayati tehlike olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu.

Granberg, AP'ye oğlunun 2 bin 438 metre üzeri yüksekliklere çıkan dağcıları etkileyebilen yüksek irtifaya bağlı akciğer rahatsızlığından öldüğünü söyledi.

Daniel iki aydır Bolivya'daydı ve sosyal medya paylaşımlarının gösterdiği üzere, 6,088 metre yükseklikteki Huayna Potosi de dahil And Dağları ülkesinin en yüksek zirvelerinden birkaçına tırmanmıştı.

Annesi oğlunu cana yakın, çok seyahat eden ve maceraperest bir genç adam olarak anlattı ve dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarından gelen destek mesajları karşısında ailesinin duygulandığını söyledi.

Grenberg "Ama bir anne olarak kalbim kırık. 24 yıl yeterince uzun bir zaman değil ve keşke bir çeşit uyarı olsaydı diyorum" dedi ve ekledi:

"Herhangi bir şekilde tehlikede olduğunu hissetseydi dağdan aşağı inerdi. Ama sanırım her şey çok hızlı gelişti."

Daniel'ın kendi kendine fizik öğrendiği söylendi ve annesi tarafından tanıdığı "en zeki insan" olarak tanımlandı.

Daniel, ABD Enerji Bakanlığı'nın taşeronu olmak için Princeton Üniversitesi'nden ayrılmıştı.