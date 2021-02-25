"ABD'li diplomatlar anal sürüntü testine zorlandı" iddiasına Çin'den yanıt
Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerikan basınında çıkan ve Çin'deki ABD'li diplomatların 'anal sürüntü testi'ne zorlandıklarına ilişkin haberleri yalanladı.
ABD medya kuruluşu Vice, bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde, Çin'deki ABD'li diplomatlara, Covid-19'un tespiti için anal sürüntü testi uygulanmak istediğini söylemiş ve haber uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Pekin'de gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında "Bildiğim kadarıyla ... Çin, Çin'de bulunan ABD diplomatik personelinin anal sürüntü testleri yaptırmasını hiçbir zaman talep etmedi" dedi.
Bir Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Reuters'e gönderdiği e-postada, “Amerikalı diplomatlar ve ailelerinin güvenliği garanti edilirken, onurlarını da koruduğunu” söyledi.
Anüsten anal sürüntü alınması yoluyla uygulanan koronavirüs testleri, yeni yıl tatili öncesi olası enfeksiyonları tespit edebilmek adına Çin'in bazı bölgelerinde uygulamaya sokulmuştu.
OCAK AYINDA DUYURULMUŞTU
Pekin'deki You'an Hastanesi, bulaşıcı hastalıklardan sorumlu müdür yardımcısı Li Tongzeng, Ocak ayı sonunda Çin Merkez Televizyonu'na verdiği demecinde, anüsten alınan örneklerin, ağız ve burun gibi üst vücut yollarından alınan örneklere göre daha iyi sonuç verdiğini, zira virüsün dışkıda daha uzun süre hayatta kalabildiğini söylemişti.
Li açıklamasında ayrıca, anal sürüntülerin özellikle kilit gruplarda isabetli sonuçları artırabileceğini; bununla birlikte, söz konusu yöntemin, boğaz sürüntüsü almaktan daha pratik olmaması sebebiyle, yalnızca karantina merkezlerindeki anahtar gruplara uygulanacağını sözlerine eklemişti.
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