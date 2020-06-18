ABD'li eski bürokrattan Trump'a 'Uygur Türkleri' suçlaması

18 Haziran 2020 Perşembe, 11:01

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 17 Mart'ta yayınlanan, ‘The Room Where It Happened’ adlı kitabında Trump’ın Çin’le olan ilişkilerine dair ilginç iddialar paylaştı.

'KAMPLAR KURMAYA DEVAM ETMELİSİNİZ...'

İkinci kez Başkan seçilebilmek için Çin lideri Xi Jinping’in desteğini arkasına almak isteyen Trump’ın, Uygur Türklerine uygulanan insanlık dışı uygulamalara da destek verdiği iddia edildi.

Trump’ın, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kamplarda tutulanlar için, “Kamplar kurmaya devam etmelisiniz. Bu yapılması en doğru olan şey” dediği öne sürülüyor.

‘YAPTIRIM UYGULADIM'

Sözcü'nün haberine göre, söz konusu iddiaların ardından Fox News’e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, John Bolton’a ateş püskürdü. İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını hatırlattı.

Trump, “Bugüne kadar hiç kimse Rusya ve Çin’e benim davrandığım kadar sert davranmadı. Kimse yanına bile yaklaşamadı. Bolton kanunlara karşı geldi. Bunlar üst düzey gizli bilgilerdi ve onun açıklama yetkisi yoktu” dedi.