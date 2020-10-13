ABD'li fenomenden Türkiye isyanı: "Lütfen beni rahat bırakın"

13 Ekim 2020 Salı, 09:47

ABD'li fenomen Sheyenne Shea sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk erkeklerinin tacizine maruz kaldığını ve ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Shea, kişisel Instagram hikayesinden hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarda, "Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Lütfen beni rahat bırakın" dedi.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Sheyenne Shea Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde, şunları yazdı:

"Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım, usandım. Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler."

Öte yandan, 100 bin takipçisi bulunan ABD'li fenomenin paylaşımlarına Türk erkeklerin çok sıklıkla ve Türkçe yorumlar yaptığı da görüldü.

İşte o paylaşım: