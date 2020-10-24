ABD'li muhalif gazeteci Vltchek'in ölüm sebebi belli oldu
İstanbul’un Karaköy semtinde kaldığı otelin önündeki araçta ölü bulunan gazetecinin hayatını kaybetme nedeninde yeni bir gelişme yaşandı. ABD’li gazetecinin kronik rahatsızlığı nedeniyle oluşan enfeksiyonun ölümüne sebep olduğu belirlendi.
ABD ve Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan gazeteci Andre Vltchek'in Karaköy'deki bir otelin önünde aracında ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazetecinin ölüm nedenine ilişkin beklenen otopsi raporu savcılık dosyasına ulaştı.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Andre Vltchek'in kanında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bulunmadığı, ilaç etkin maddelerinin bulunduğu kaydedildi. Yapılan otopsisinde, "kronik kalp damar hastalığı ile metabolik hastalık bulguları tespit edildiği ve ölümünün komplike perianal sepsis ( vücuttaki enfeksiyon) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı" belirtildi.
Adli Tıp Kurumu'na göre Amerikalı gazetecinin ölümünün nedeninin belirlenmesi üzerine savcılığın olayla ilgili takipsizlik kararı vermesi bekleniyor.
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