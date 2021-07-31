ABD’li perakende devi Walmart çalışanları için kararı verdi

ABD'li perakende devi Walmart, çalışanlarından 4 Ekim'e kadar aşılanmalarını istedi.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:44
ABD’li perakende devi Walmart çalışanları için kararı verdi
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ABD'li perakende devi Walmart, birden fazla tesiste ve ofislerindeki çalışanlarına 4 Ekim'e kadar aşılanması gerektiğini bildirdi. Walmart CEO'su Doug McMillon yaptığı açıklamada, “Geçerli bir neden olmadıkça, birden fazla tesiste çalışan tüm kampüs ofisi çalışanlarının, tüm mağaza, bölgesel ve bölüm çalışanlarının 4 Ekim’e kadar aşılanmasını zorunlu kılma kararı aldık” ifadelerine yer verdi.

Perakende devi ayrıca, mağazalarında Covid-19 aşılarını tamamlamış çalışanları da dahil olmak üzere, maske takma zorunluluğu getirdi.

Walmart, maske takma zorunluluğuna dönüşün koronavirüsün Delta varyantı nedeniyle olduğunu söyledi. Şirket, müşterilerinin maske ihtiyacını 11 hafta önce kaldırmıştı.


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