ABD’li perakende devi Walmart çalışanları için kararı verdi

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:44

ABD'li perakende devi Walmart, birden fazla tesiste ve ofislerindeki çalışanlarına 4 Ekim'e kadar aşılanması gerektiğini bildirdi. Walmart CEO'su Doug McMillon yaptığı açıklamada, “Geçerli bir neden olmadıkça, birden fazla tesiste çalışan tüm kampüs ofisi çalışanlarının, tüm mağaza, bölgesel ve bölüm çalışanlarının 4 Ekim’e kadar aşılanmasını zorunlu kılma kararı aldık” ifadelerine yer verdi.

Perakende devi ayrıca, mağazalarında Covid-19 aşılarını tamamlamış çalışanları da dahil olmak üzere, maske takma zorunluluğu getirdi.

Walmart, maske takma zorunluluğuna dönüşün koronavirüsün Delta varyantı nedeniyle olduğunu söyledi. Şirket, müşterilerinin maske ihtiyacını 11 hafta önce kaldırmıştı.