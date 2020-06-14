ABD'li şarkıcı Halsey’den Türk hayranlarını sevindiren bir paylaşım

14 Haziran 2020 Pazar, 11:33

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan ünlü şarkıcı Halsey, Instagram hesabından baklava fotoğrafıyla birlikte "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" diye paylaşım yaptı. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanan Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı ve söz yazarının paylaşımı büyük beğeni alırken çok sayıda Türk hayranı da yorum yaptı.

Bir Türk hayranının Twitter'da "Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum" mesajına da 25 yaşındaki şarkıcı, şöyle bir cevap verdi:

"Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor. "

Halsey'in bu açıklamasından sonra kendisini Türkiye'ye davet eden çok sayıda mesaj atıldı, Halsey’e Türkiye tanıtımı yapıldı.