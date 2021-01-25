ABD'li Senatör Schumer: Trump'ın azil yargılaması hızlı olacak

25 Ocak 2021 Pazartesi, 09:32

Schumer New York’ta düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın azil sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Schumer, “Adil bir mahkeme olacak ama hızlı ilerleyecek” dedi. Sürecin fazla zaman almaması gerektiğini belirten Schumer, “Yapacak çok fazla işimiz var” ifadesini kullandı. Schumer, büyük bir ekonomik pakete ihtiyaç olduğunu da belirtti ve Cumhuriyetçiler’in bu konuda Demokratlar’a katılmasını umduğunu vurguladı.

Eski ABD Başkanı Trump’ın Senato’da yargılanmasına 8 Şubat’ta başlanacak. Donald Trump’ın suçlu bulunması için 100 üyeli Senato’da 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor. Senato’daki 48 Demokrat’la 2 bağımsız üyenin bu yönde oy kullanmasına kesin gözüyle bakılırken, Trump’ın suçlu bulunması için 17 senatörün de suçlu olduğu yönünde oy kullanması gerekecek.

MCCONNELL KARARDAN MEMNUN

Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt Romney de Donald Trump’a yönelik azil kararına destek verse de Senato’daki yargılamada ne yönde oy kullanacağını belirtmedi. Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın ise Temsilciler Meclisi’nin Trump’la ilgili aldığı ikinci azil kararını memnuniyetle karşıladığı Amerikan medyasına yansımıştı.