ABD’li senatörden Biden’a PKK mektubu

06 Mayıs 2021 Perşembe, 13:42

ABD’nin Illinois eyaleti senatörü Tammy Duckworth, ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben kaleme aldığı mektupta, Türkiye’nin, terör örgütü PKK’nin Suriye kolu YPG’ye yönelik faaliyetlerini azaltması için baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Duckworth mektubunda Biden'ı, IŞİD'e karşı mücadelede ABD ordusuyla omuz omuza durduğunu söylediği "Silahlı Kürt grupları desteklemek için daha fazla çaba sarf etmeye" davet etti.

POLITICO’da yer alan haberde Türkiye, Ekim 2019’dan bu yana kuzeydoğu Suriye’de yürüttüğü operasyonlarla, “Bir zamanlar Kürtlere ait olduğu iddia edilen bölgeleri işgal ederek yerel halkı terörize etmekle” suçlandı.

HANGİ MÜTTEFİK?

Habere göre mektupta, "Amerika geri döndü, diplomasi bir kez daha dış politikamızın merkezinde yer alıyor. Ulusal hedeflerimize ulaşmak için müttefiklerimize ve ortaklarımıza olan güveni yeniden tesis etmeliyiz" ifadelerine verdi. Duckworth’un müttefiklerden kastının ABD’nin NATO’daki müttefiki Türkiye mi yoksa Suriye’deki silahlı Kürt gruplar mı olduğu anlaşılamadı.

Duckworth Biden’dan ayrıca “Türkiye’nin, NATO üyesi olarak uluslararası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme yükümlülüğünü yerine getirmesini” talep etmeye çağırdı.

ÖZEL GÖÇMEN VİZESİ VE VATANDAŞLIK TALEBİ

Aynı zamanda bir Irak gazisi olan Duckworth mektubunda, IŞİD ile mücadeleye yardım eden Kürtlere "özel göçmen vizeleri" sağlanmasını ve Körfez Savaşı'ndan bu yana ABD ordusuna yardım eden "Yeşil Kart sahibi Kürtlerin vatandaşlık başvurularının süratle gözden geçirilmesini" talep etti.

Duckworth Biden’dan ayrıca, “Kürt güçlerinin şiddet ve aşırılık yanlısı örgütlerle mücadelede fedakarlığını açıkça kabul etmesini” istedi.