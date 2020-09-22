ABD’li senatörden "Erdoğan-Trump ilişkisi açıklansın" çağrısı

22 Eylül 2020 Salı, 10:41

Son dönemde hem ABD basınında hem de uluslararası kamuoyuna yansıyan haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın çok iyi anlaştığı ortaya çıkmıştı… Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beğendiğine ve kendisine örnek aldığına dair açıklamaların ve haberlerin ardından geçen haftalarda bir kitap için demeç veren ABD Başkanı’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

ABD’li gazeteci Bob Woodward’a konuşan Trump, “Her ne kadar herkes, ‘Ne kadar kötü bir adam’ dese de Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum. Benim için işler iyi gidiyor” demişti.

DANIŞMANA MEKTUP GÖNDERDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, bu sözler ABD siyasetinde büyük yankı uyandırırken ABD’li senatör Bob Menendez bir çağrıda bulundu. ABD Senatosu’nda Dış İlişkiler Komitesi’nde görev alan Demokrat siyasetçi Menendez, bu ses kayıtları üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’a bir mektup gönderdi.

Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “yakın ilişkisinin” detaylarını ABD istihbaratından öğrenmek isteyen Menendez, “Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilişkilerinin yapısını ve bunun ulusal güvenliğe etkilerini detaylarını bir raporda görmek istiyorum” ifadesini kullandı.

“BAŞKAN İÇİN İYİ OLABİLİR AMA…”

Woodward’ın yayınladığı ses kayıtlarını hatırlatan Menendez, “Başkan Trump’ın Türkiye ile ilgili kararlardaki duruşu ya da sessiz kalması kendisinin ABD ulusal güvenlik çıkarı yerine Türkiye’deki şahsi menfaatini düşündüğü sonucunu çıkarıyor. Başkan için bu ilişki şahsen iyi gidiyorsa, ABD’nin (ki bu ülkeyi yönetmek için seçildiği ülke) ulusal güvenliği için iyi gitmiyor” dedi.

Beyaz Saray, Menendez’in mektubuyla ilgili bir açıklama yapmadı… Washington Post yazarı Woodward’ın kitabı için bu yılın başında röportaj veren Trump’ın sözleri geçen haftalarda ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkisinin iyi olduğunu söyleyen Trump’ın “panik yaratmamak için” corona virüsü salgını ile ilgili kamuoyuna yanlış bilgi verdiğinin ortaya çıkması ABD’de büyük tepki çekmişti.