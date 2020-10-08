ABD'li senatörler: Azerbaycan'a güvenlik yardımı, Türkiye'ye silah satışları durdurulsun
27 Eylül'de, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait mevzi ve sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrası patlak veren savaş devam ederken, ABD Kongresindeki bazı Demokrat senatörler, Azerbaycan'a yönelik güvenlik yardımı ve Türkiye'ye yönelik silah satışlarının durdurulması çağrısında bulundu.
ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi üst düzey üyesi Senatör Bob Menendez, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve diğer 10 Demokrat Senato üyesi, geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yazdıkları mektupta, Azerbaycan'a yönelik güvenlik yardımının kesilmesi çağrısında bulundu.
Senatörler mektupta, Azerbaycan'a yönelik yardımın, ülkenin iddia edilen insan hakları sicili ve sözde saldırgan tutumu dolayısıyla kesilmesi gerektiğini savundu. Söz konusu yardımın, bu yılın başlarında, Senatör Menendez’in talebi üzerine gözden geçirildiği biliniyor.
"SİLAH SATIŞ VE SEVKIYATLARINI DURDURUN"
Defense News'te yer alan habere göre senatörler, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlayan saldırılarının ardından, işgal atındaki Dağlık Karabağ'ı geri almak için askeri harekat başlatan Azerbaycan'ın tutumunu 'kışkırtıcı' olarak nitelendirdi. Mektupta, bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin de bu tutuma ortak olduğu savunuldu. Mektupta, Ermenistan'ın sivillere yönelik yürüttüğü katliamlar ve BM savaş hukukuna yönelik ihlallerine değinilmemesi dikkat çekti.
Mektupta Türkiye'ye ilişkin olarak, “Çatışmaya aktif katılımı sonlandırmak istemiyorsa, Dışişleri Bakanlığı'nın tüm askeri satış ve transferleri derhal askıya alınmalı" ifadeleri yer aldı.
ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının Azerbaycan'a yönelik yardımları arasında, ülkenin İran sınırında teröristlere ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı güvenliği tesis etmek için kullandığı x-ray tarayıcıları ve Hazar Denizi'ndeki devriyelerde kullanılan tekneler ve su altı gözetleme donanımları yer alıyor.
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