ABD'li sporcu Price, çekiç atmada 80 metreyi geçen ikinci kadın oldu

27 Haziran 2021 Pazar, 13:16

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Eugene şehrinde gerçekleştirilen olimpiyat seçmelerinde 80.31'lik atış yapan Price, 78.60 ile kendisine ait olan Amerika rekorunu geliştirdi.

28 yaşındaki sporcu, 82.98'lik derecesiyle kadınlar dünya rekorunu elinde bulunduran Polonyalı Anita Wlodarczyk'in ardından 80 metre barajını geçen ikinci isim olma başarısı gösterdi.

DeAnna Price, bu derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya da hak kazandı.

ABD'nin Tokyo'da madalya beklediği isimlerden Price, Katar'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu.



