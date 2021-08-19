ABD’li yetkili Reuters’a konuştu: "ABD'nin Taliban’ı tanıyıp tanımama kararında etkili olacak"
İsmi saklı tutulan bir ABD’li yetkili, Washington’ın terör örgütü Taliban’ı tanıyıp tanımama kararında etkili olacak öncelikli faktörü açıkladı.
Terör örgütü Taliban'ın, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin hemen ardından başkent Kabil’de kontrolü ele geçirmesi dünyada tepkilere neden oldu. Cihatçı örgütün hangi ülkeler tarafından tanınıp tanınmayacağı en çok tartışılan konulardan biri.
Reuters haber ajansı, ABD’nin Taliban’ı tanımasındaki etkili olacak faktörün Afganistan'da kaçırılan ABD’li Mark Frerichs'i iadesi olduğunu öne sürdü. Afganistan'da inşaat projelerinde çalışan Frerichs, Şubat 2020'de kaçırılmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz sene Frerichs'in akıbeti hakkında bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.
DEFALARCA GÜNDEME GETİRİLMİŞ
İsmi açıklanmayan ABD’li yetkili Reuters’a demecinde, Frerichs'in Taliban'ın elinde olduğuna inanıldığını söyleyerek bu konunun, ABD'li müzakereciler tarafından Doha'da Taliban ile yürütülen görüşmeler sırasında defalarca gündeme getirildiğini belirtti.
'MEŞRUİYETİNE YÜK OLUR'
Yetkili demecinde, ABD’nin Frerichs'i iadesi için Taliban'a baskı yaptığını ve bu konunun gelecekte kurulabilecek olası bir Taliban hükümetinin meşruiyetine yük olacağını vurguladı.
Yetkili demecinde ayrıca "Bizim için birini bu şekilde tutan herhangi bir hükümetle normal bir ilişkiye sahip olmak zor olur" ifadelerine yer verdi.
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