ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
ABD'nin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'ın maaşını ABD basını hesapladı. Business Insider, Biden'ın aylık 33 bin 333 dolar kazanacağını ve buna ek gelirlerin dahil olmadığını yazdı.
Amerika Birleşik Devletlerinin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden'ın aylık maaşı 33 bin 333 dolar olacak.
Kanunun belirlediği kurallara Amerika Birleşik Devletleri başkanı yılda 400 bin dolar kazanıyor. Başkan ayrıca her yıl 50 bin dolar harcama ödeneği alıyor, bu parayı bitiremezse kanunen hazineye geri iade ediliyor.
100 bin dolar vergilendirilemez seyahat bütçesi var ve diğer ekstra harcamalar için yıllık 19 bin dolar alacak. Ayrıca isterse Beyaz Saray’ı yeniden dekore etmek için 100 bin dolarlık bütçesi var. Obama bu parayı kullanmamıştı.
İLK BAŞKANDAN BU YANA SADECE 5 KEZ ARTTI
George Washington'un 1789’da ilk başkan olduğundan beri Amerika'da başkanların sadece 5 kez maaşı arttı. En son 2001 yılında başkanlık maaşı ikiye katlanarak 200 bin dolardan 400 bin dolara çıkarıldı.
Sözcü'nün Business Insider’dan aktardığına göre, görev sürelerinin sonunda başkanlar, yıllık yaklaşık 200 bin dolar emekli maaşı, sağlık hizmetleri, ücretli resmi seyahat ve bir ofis hizmeti alıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE KADAR MAAŞ ALIYOR?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında 74 bin TL maaş alırken 2020'de aylık maaşı yüzde 9 zamla 81 bin 250 TL'ye çıktı.
Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’ye sunulan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 yılı aylık maaşının 6 bin 750 TL artırılarak 88 bin TL’ye yükseleceğini açıklamıştı.
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