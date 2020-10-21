Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam geldi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’ye sunulan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılı aylık maaşının 6 bin 750 TL artırılarak 88 bin TL’ye yükseleceğini açıkladı.



Erdoğan’ın aylık maaşında 6 bin 750 TL artış yapılacak olmasını eleştiren CHP'li Özel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88.000 TL'ye yükseltiyor. Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor. Erdoğan'ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor.”

Erdoğan’ın aylık maaşı bu yıl 81 bin 250 TL idi.