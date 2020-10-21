Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam geldi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’ye sunulan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 yılı aylık maaşının 6 bin 750 TL artırılarak 88 bin TL’ye yükseleceğini açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’ye sunulan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılı aylık maaşının 6 bin 750 TL artırılarak 88 bin TL’ye yükseleceğini açıkladı.
Erdoğan’ın aylık maaşında 6 bin 750 TL artış yapılacak olmasını eleştiren CHP'li Özel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:
“TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88.000 TL'ye yükseltiyor. Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor. Erdoğan'ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor.”
Erdoğan’ın aylık maaşı bu yıl 81 bin 250 TL idi.
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu
- Atay, Erdoğan'a 1.7 milyarlık harcamalarını hatırlattı
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
Video Haberler
- İnsanlık ölmemiş dedirten hareket
- Bodrum'da tüyler ürperten görüntü: Ölü bulundu
- İzmir'de dehşet anları! 6 kişi yaralandı
- Antalya'da kaydedildi! Bir anda ortaya çıktı
- Kadın cinayeti! Sokak ortasında ablasına kurşun yağdırdı
- Doktor o an görev başındaydı... Hastanede skandal olay!
- Bisiklete böyle bindi, gözaltına alınınca ülke karıştı
- Utandıran görüntü için istenen ceza belli oldu
- Laf atma cinayetinde milli sporcunun cezası belli oldu
- “Pis Araplar” deyip bıçakla saldırdılar!
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu
- Atay, Erdoğan'a 1.7 milyarlık harcamalarını hatırlattı
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı