Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam geldi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’ye sunulan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 yılı aylık maaşının 6 bin 750 TL artırılarak 88 bin TL’ye yükseleceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam geldi
Abone Ol google-news

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’ye sunulan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılı aylık maaşının 6 bin 750 TL artırılarak 88 bin TL’ye yükseleceğini açıkladı.

Erdoğan’ın aylık maaşında 6 bin 750 TL artış yapılacak olmasını eleştiren CHP'li Özel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88.000 TL'ye yükseltiyor. Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor. Erdoğan'ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor.”

Erdoğan’ın aylık maaşı bu yıl 81 bin 250 TL idi.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler