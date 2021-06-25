MSB: Kabil'deki havalimanının işletilmesi konusunda ABD heyetiyle görüşmelere devam etme kararı alındı

25 Haziran 2021 Cuma, 23:20

MSB, Türk ve ABD heyetlerinin, Afganistan'taki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldığını, görüşmelere devam edilmesi konusunda tarafların uzlaştığını açıkladı.



Milli Savunma Bakanlğı'ndan yapılan açıklamada "Türk ve ABD heyetleri Millî Savunma Bakanlığında bir araya gelmiştir.Görüşmelerde, NATO Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra Hamid Karzai U/A Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanları görüşülmüştür.Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır" denildi.