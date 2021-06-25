MSB: Kabil'deki havalimanının işletilmesi konusunda ABD heyetiyle görüşmelere devam etme kararı alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD heyetlerinin, Afganistan'taki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldığını, görüşmelere devam edilmesi konusunda tarafların uzlaştığını açıkladı.
MSB, Türk ve ABD heyetlerinin, Afganistan'taki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldığını, görüşmelere devam edilmesi konusunda tarafların uzlaştığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlğı'ndan yapılan açıklamada "Türk ve ABD heyetleri Millî Savunma Bakanlığında bir araya gelmiştir.Görüşmelerde, NATO Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra Hamid Karzai U/A Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanları görüşülmüştür.Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır" denildi.
Türk ve ABD heyetleri Millî Savunma Bakanlığında bir araya gelmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2021
Görüşmelerde, NATO Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra Hamid Karzai U/A Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanları görüşülmüştür.
Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır.
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