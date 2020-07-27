ABD'nin aşı denemeleri son safhaya ulaştı: Hedef 30 bin kişi

ABD destekli Moderna Inc. şirketi, Covid-19 aşı adayı için son deney safhasında olduklarını duyurdu. Şirket bu safhada, hastalığa yakalanmamış 30,000 yetişkin üzerinde aşıyı test edecek.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:07
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Moderna Inc. tarafından 'COVE' adı verilen denemeler, Covid-19 aşısının gelişimi, üretilmesi ve dağıtımını hızlandırmayı amaçlayan devlet destekli Warp Speed Operasyonu kapsamında gerçekleştirilecek.

ABD hükümeti, Moderna’nın aşı projesine bir milyar dolar civarında destek sağlıyor. Massachusetts merkezli Moderna’ya ait hisse senetleri son borsa açılışından önce %11 yükselme kaydetti.


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