ABD'nin başkentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de George Floyd'un polislerce öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sonucu ABD'nin başkenti Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler altıncı gününde. Son olarak başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
ABD Başkanı Trump, ANTIFA grubunu terör örgütü olarak tanıyacağını açıklarken, ana akım medyayı da öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı.
Adalet Bakanı Barr, "protestoları provoke edenlerin" yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat verildiğini duyurdu.
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine ülkedeki birçok şehirde protesto gösterileri altıncı günde de devam ediyor.
Protestolarda yaşanan olaylar nedeniyle son olarak başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirlerin sayısı 30'u, gözaltına alınanların sayısı bin 700'ü aştı.
Yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyuran Belediye Başkanı Muriel Bowser ayrıca Ulusal Muhafızları da görevlendirdiğini bildirdi. seçen aşırıcılar olarak biliniyor.
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