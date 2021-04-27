ABD'nin casus uydusu uzaya yollandı
ABD'nin işlevi gizli tutulan "NROL-82" adlı casus uydusunu uzaya gönderildi.
İşlevi gizli tutulan uydu, Lockheed Martin ve Boeing firmalarının ortaklığı United Launch Alliance şirketinin ürettiği "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.
YAYIN KESİLDİ
Fırlatış, internetten canlı yayımlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.
HANGİ GÖREV İÇİN KULLANILACAĞI BİLİNMİYOR
ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosuna (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.
Video Haberler
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- BİM'deki ürün için toplatma kararı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- Rusya'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesi hakkında açıklama
- Ülkem adına hicap duyuyorum
- Demirtaş, 128 milyar dolar nerede diye sordu
- AKP'li belediyelerden Halk Ekmek'e engel!
- Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
- 'Beyin yakarak' ideal eğitim formülü!
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu