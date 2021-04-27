ABD'nin casus uydusu uzaya yollandı

27 Nisan 2021 Salı, 10:52

İşlevi gizli tutulan uydu, Lockheed Martin ve Boeing firmalarının ortaklığı United Launch Alliance şirketinin ürettiği "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

YAYIN KESİLDİ



Fırlatış, internetten canlı yayımlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.

HANGİ GÖREV İÇİN KULLANILACAĞI BİLİNMİYOR



ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosuna (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.