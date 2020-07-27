ABD’nin Chengdu Konsolosluğu kapatıldı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:07

Çin ile ABD arasındaki gerilim, ABD’nin Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde bulunan konsolosluğunun kapatılmasıyla tırmanmaya devam ediyor. ABD’nin geçen hafta Çin’in Houston Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını istemesine missilleme olarak Pekin yönetimi, Washington’a Chengdu Konsolosluğu’nu kapatma talimatını vermişti. ABD’ye verilen 72 saatlik süre bu sabah itibarıyla sona ererken, Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konsolosluğun yerel saat 10.00 itibarıyla kapatıldığı, Çinli yetkililerin yerleşkeye giriş yaptığı aktarıldı.

ABD’nin Chengdu Konsolosluğu’nda yaklaşık 200 personel çalışıyordu. 1985 yılında açılan konsoloslukta bugün sabah saat 06.24 itibarıyla ABD bayrağı indirildi. South China Morning Post’un haberinde, Çin’in dört bir yanından binlerce Çinlinin, ABD bayrağının indiği tarihî ana tanıklık etmek için konsolosluk binasının önüne geldiği belirtildi.

Washington, geçtiğimiz hafta istihbarattan sorumlu Çinli konsolosluk personelinin Teksas’taki bir araştırma enstitüsünden bilgi çaldığı gerekçesiyle Houston Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını istemişti. Pekin de missilleme olarak ABD’nin Chengdu Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını istemişti.



