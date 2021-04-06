ABD’nin en zengin 50 ailelerinin serveti yüzde 30 arttı

06 Nisan 2021 Salı, 10:06

Forbes'un Amerika'nın En Zengin Aileleri sıralamasındaki 50 ailenin 5 yıl içerisinde serveti arttı. Yükselen borsalar nedeniyle, ailelerin 2015'teki 916 milyar dolarlık servetlerine yaklaşık 1,2 trilyon dolar eklendi. Ailelerin hepsinin en az 7,3 milyar dolar değerinde servetleri bulunuyor. Söz konusu rakam 5 yıl öncesinde 6 milyar dolardı.

WALMART LİSTENİN BAŞINDA

Perakende zinciri Walmart’ın sahibi olan Waltons Ailesi ABD’nin en zengin ailesi unvanını sürdürüyor. Walmart'ın kurucuları Sam Walton ve Bud Walton'ın torunları, her yıl aile için 700 milyon dolardan fazla temettü geliri elde eden perakende devinin hisselerinin yaklaşık yarısına sahip. Waltons Ailesi’ni Koch Industries’in yüzde 84’ünün sahibi olan Koch ailesi takip ediyor. Şirket kimya ve boru hattı imalatı gibi birçok alandaki işletmelerinden 115 milyar dolar gelir elde ediyor. 2015'ten bu yana servetleri düşen birkaç aileden birisi bir çeşit narkotik sınıfı olan opait üreticisi Purdue Pharma'nın sahipleri Sackler Ailesi. Şirket opait bağımlılığındaki rolü nedeniyle neredeyse her ABD eyaletinde başsavcılar tarafından dava edildi.

Zengin aileler tarafından üretilen diğer önemli ürünler şu şekilde:

Dünyaca ünlü şekerleme markası M&M ve evcil hayvan maması (Mars Ailesi), Jack Daniel'in viskisi (Brown Ailesi), Campbell's Çorbaları (Dorrance Ailesi) ve Gap kıyafetleri (Fisher Ailesi).

Mc Donald’s’ın önemli gıda tedarikçilerinden olan Reyes ve Simplot aileleri de ABD’nin en zenginleri arasında kendilerine yer buluyor. Du Pont ve Rockefeller gibi dev aileler de listede yer alırken ABD’nin en önemli ailelerinden bazıları (Astor, Vanderbilt ve Ford gibi) servetleri nesiller boyunca dağıldığı için listede kendilerine yer bulamadı.

Ailelerin süper zengin olmaları mutlu oldukları anlamına gelmiyor. Bu yılki listede yer alan ailelerin altısı, vakıf fonları, sahte evlat edinmeler ve hatta cinayet suçlamalarıyla ilgili davalar da dahil olmak üzere herkesin gözü önünde skandal niteliğinde birçok gündemle basında yer tuttular.

Forbes’te yer alan ve finansgundem.com’un derlediği Amerika’nın 50 en zengin ailesi sıralaması şu şekilde:

1. Walton Ailesi

-Toplam servetleri: 247 milyar dolar

2. Koch Ailesi

-Toplam servetleri: 100 milyar dolar

3. Mars Ailesi

-Toplam servetleri: 94 milyar dolar

4. Cargill-MacMillan Ailesi

-Toplam servetleri: 47 milyar dolar

5. Lauder Ailesi

- Toplam Servetleri: 40 milyar dolar

6. S.C. Johnson Ailesi

-Toplam servetleri: 37 milyar dolar

7. (Edward) Johnson Ailesi

-Toplam Servetleri: 36 milyar dolar

8. Cox Ailesi

-Toplam Servetleri: 34,5 milyar dolar





9. Pritzker Ailesi





-Toplam servetleri: 32,5 milyar dolar





10. Newhouse Ailesi





-Toplam servetleri: 30 milyar dolar





11. Duncan Ailesi





-Toplam servetleri: 22 milyar dolar





12. Hearst Ailesi





• Toplam servetleri: 21 milyar dolar





13. Brown Ailesi





-Toplam servetleri: 20,4 milyar dolar





14. Marshall Ailesi





-Toplam servetleri: 18,5 milyar dolar





15. Butt Ailesi





-Toplam servetleri: 17,8 milyar dolar





16. Busch Ailesi





-Toplam Servetleri: 17,6 milyar dolar





17. Du Pont Ailesi





-Toplam Servetleri: 16 milyar dolar









18. Hunt Ailesi





-Toplam servetleri: 15,5 milyar dolar





19. Dorrance Ailesi





-Toplam servetleri: 15 milyar dolar





20. Ziff Ailesi





-Toplam servetleri: 15 milyar dolar





21. Cathy Ailesi





-Toplam servetleri: 14.2 milyar dolar





22. Stryker Ailesi





-Toplam servetleri: 14 milyar dolar





23. Goldman Ailesi





-Toplam servetleri: 13,2 milyar dolar





24. Rollins Ailesi





-Toplam servetleri: 13,1 milyar dolar









25. Gallo Ailesi





-Toplam servetleri: 12,4 milyar dolar





26. Reyes Ailesi





-Toplam servetleri: 12 milyar dolar





27. Kohler Ailesi





-Toplam servetleri: 11,7 milyar dolar





28. Mellon Ailesi





-Toplam servetleri: 11,5 milyar dolar





29. Smith Ailesi





-Toplam servetleri: 11,3 milyar dolar





30. Bass Ailesi





-Toplam servetleri: 10,8 milyar dolar





30. Sackler Ailesi





-Toplam servetleri: 10,8 milyar dolar





32. Johnson Ailesi





-Toplam servetleri: 10,7 milyar dolar









33. Marriott Ailesi





-Toplam servetleri: 10,4 milyar dolar





34. Crown Ailesi





-Toplam servetleri: 10,2 milyar dolar





34. Hughes Ailesi





-Toplam servetleri: 10,2 milyar dolar





36. Pigott Ailesi





-Toplam servetleri: 10,1 milyar dolar





37. Shoen Ailesi





-Toplam servetleri: 9 milyar dolar





38. (Don & Doris) Fisher Ailesi





- Toplam servetleri: 8,9 milyar dolar





39. Jenkins Ailesi





-Toplam servetleri: 8,8 milyar dolar





40. Chao Ailesi





-Toplam servetleri: 8,6 milyar dolar





40. (Charles & Rupert) Johnson Ailesi





-Toplam servetleri: 8,6 milyar dolar





40. Phipps Ailesi





-Toplam servetleri: 8,6 milyar dolar





43. Rockefeller Ailesi





-Toplam servetleri: 8,4 milyar dolar





43. E.W. Scripps Ailesi





-Toplam servetleri: 8,4 milyar dolar









45. Bechtel Ailesi





-Toplam servetleri: 8,3 milyar dolar





46. Gore Ailesi





-Toplam servetleri: 8,2 milyar dolar





47. Durst Ailesi





-Toplam servetleri: 8,1 milyar dolar

48. Taylor Ailesi





-Toplam servetleri: 7,8 milyar dolar





49. Simplot Ailesi





-Toplam servetleri: 7,7 milyar dolar





50. Barbey Ailesi





-Toplam servetleri: 7,3 milyar dolar



