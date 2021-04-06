ABD’nin en zengin 50 ailelerinin serveti yüzde 30 arttı

ABD’nin en zengin 50 ailelerinin serveti, 5 yıl içerisinde ortalama yüzde 30 oranında arttı. Ailelerin en az 7,3 milyar dolar değerinde servetleri bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 10:06
ABD’nin en zengin 50 ailelerinin serveti yüzde 30 arttı
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Forbes'un Amerika'nın En Zengin Aileleri sıralamasındaki 50 ailenin 5 yıl içerisinde serveti arttı. Yükselen borsalar nedeniyle, ailelerin 2015'teki 916 milyar dolarlık servetlerine yaklaşık 1,2 trilyon dolar eklendi. Ailelerin hepsinin en az 7,3 milyar dolar değerinde servetleri bulunuyor. Söz konusu rakam 5 yıl öncesinde 6 milyar dolardı.

WALMART LİSTENİN BAŞINDA

Perakende zinciri Walmart’ın sahibi olan Waltons Ailesi ABD’nin en zengin ailesi unvanını sürdürüyor. Walmart'ın kurucuları Sam Walton ve Bud Walton'ın torunları, her yıl aile için 700 milyon dolardan fazla temettü geliri elde eden perakende devinin hisselerinin yaklaşık yarısına sahip. Waltons Ailesi’ni Koch Industries’in  yüzde 84’ünün sahibi olan Koch ailesi takip ediyor. Şirket kimya ve boru hattı imalatı gibi birçok alandaki işletmelerinden 115 milyar dolar gelir elde ediyor. 2015'ten bu yana servetleri düşen birkaç aileden birisi bir çeşit narkotik sınıfı olan opait üreticisi Purdue Pharma'nın sahipleri Sackler Ailesi. Şirket opait bağımlılığındaki rolü nedeniyle neredeyse her ABD eyaletinde başsavcılar tarafından dava edildi.

Zengin aileler tarafından üretilen diğer önemli ürünler şu şekilde:

Dünyaca ünlü şekerleme markası M&M ve evcil hayvan maması (Mars Ailesi), Jack Daniel'in viskisi (Brown Ailesi), Campbell's Çorbaları (Dorrance Ailesi) ve Gap kıyafetleri (Fisher Ailesi).

Mc Donald’s’ın önemli gıda tedarikçilerinden olan Reyes ve Simplot aileleri de ABD’nin en zenginleri arasında kendilerine yer buluyor. Du Pont ve Rockefeller gibi dev aileler de listede yer alırken ABD’nin en önemli ailelerinden bazıları (Astor, Vanderbilt ve Ford gibi) servetleri nesiller boyunca dağıldığı için listede kendilerine yer bulamadı.

Ailelerin süper zengin olmaları mutlu oldukları anlamına gelmiyor. Bu yılki listede yer alan ailelerin altısı, vakıf fonları, sahte evlat edinmeler ve hatta cinayet suçlamalarıyla ilgili davalar da dahil olmak üzere herkesin gözü önünde skandal niteliğinde birçok gündemle basında yer tuttular.

Forbes’te yer alan ve finansgundem.com’un derlediği Amerika’nın 50 en zengin ailesi sıralaması şu şekilde:

1. Walton Ailesi

-Toplam servetleri: 247 milyar dolar

2. Koch Ailesi

-Toplam servetleri: 100 milyar dolar

3. Mars Ailesi

-Toplam servetleri: 94 milyar dolar

4. Cargill-MacMillan Ailesi

-Toplam servetleri: 47 milyar dolar

5. Lauder Ailesi

- Toplam Servetleri: 40 milyar dolar

6. S.C. Johnson Ailesi

-Toplam servetleri: 37 milyar dolar

7. (Edward) Johnson Ailesi

-Toplam Servetleri: 36 milyar dolar

8. Cox Ailesi

-Toplam Servetleri: 34,5 milyar dolar


9. Pritzker Ailesi


-Toplam servetleri: 32,5 milyar dolar


10. Newhouse Ailesi


-Toplam servetleri: 30 milyar dolar


11. Duncan Ailesi


-Toplam servetleri: 22 milyar dolar


12. Hearst Ailesi


• Toplam servetleri: 21 milyar dolar


13. Brown Ailesi


-Toplam servetleri: 20,4 milyar dolar


14. Marshall Ailesi


-Toplam servetleri: 18,5 milyar dolar


15. Butt Ailesi


-Toplam servetleri: 17,8 milyar dolar


16. Busch Ailesi


-Toplam Servetleri: 17,6 milyar dolar


17. Du Pont Ailesi


-Toplam Servetleri: 16 milyar dolar



18. Hunt Ailesi


-Toplam servetleri: 15,5 milyar dolar


19. Dorrance Ailesi


-Toplam servetleri: 15 milyar dolar


20. Ziff Ailesi


-Toplam servetleri: 15 milyar dolar


21. Cathy Ailesi


-Toplam servetleri: 14.2 milyar dolar


22. Stryker Ailesi


-Toplam servetleri: 14 milyar dolar


23. Goldman Ailesi


-Toplam servetleri: 13,2 milyar dolar


24. Rollins Ailesi


-Toplam servetleri: 13,1 milyar dolar



25. Gallo Ailesi


-Toplam servetleri: 12,4 milyar dolar


26. Reyes Ailesi


-Toplam servetleri: 12 milyar dolar


27. Kohler Ailesi


-Toplam servetleri: 11,7 milyar dolar


28. Mellon Ailesi


-Toplam servetleri: 11,5 milyar dolar


29. Smith Ailesi


-Toplam servetleri: 11,3 milyar dolar


30. Bass Ailesi


-Toplam servetleri: 10,8 milyar dolar


30. Sackler Ailesi


-Toplam servetleri: 10,8 milyar dolar


32. Johnson Ailesi


-Toplam servetleri: 10,7 milyar dolar



33. Marriott Ailesi


-Toplam servetleri: 10,4 milyar dolar


34. Crown Ailesi


-Toplam servetleri: 10,2 milyar dolar


34. Hughes Ailesi


-Toplam servetleri: 10,2 milyar dolar


36. Pigott Ailesi


-Toplam servetleri: 10,1 milyar dolar


37. Shoen Ailesi


-Toplam servetleri: 9 milyar dolar


38. (Don & Doris) Fisher Ailesi


- Toplam servetleri: 8,9 milyar dolar


39. Jenkins Ailesi


-Toplam servetleri: 8,8 milyar dolar


40. Chao Ailesi


-Toplam servetleri: 8,6 milyar dolar


40. (Charles & Rupert) Johnson Ailesi


-Toplam servetleri: 8,6 milyar dolar


40. Phipps Ailesi


-Toplam servetleri: 8,6 milyar dolar


43. Rockefeller Ailesi


-Toplam servetleri: 8,4 milyar dolar


43. E.W. Scripps Ailesi


-Toplam servetleri: 8,4 milyar dolar



45. Bechtel Ailesi


-Toplam servetleri: 8,3 milyar dolar


46. Gore Ailesi


-Toplam servetleri: 8,2 milyar dolar


47. Durst Ailesi


-Toplam servetleri: 8,1 milyar dolar

48. Taylor Ailesi


-Toplam servetleri: 7,8 milyar dolar


49. Simplot Ailesi


-Toplam servetleri: 7,7 milyar dolar


50. Barbey Ailesi


-Toplam servetleri: 7,3 milyar dolar



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