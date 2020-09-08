ABD'nin gizli belgelerini sızdıran Assange iade talebiyle hakim karşısında
Kamudan gizlenen devlet belgelerinin sızdırıldığı bir internet platformu olarak bilinen WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın, 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ve aynı zamanda ABD'ye iadesine karar verecek olan duruşma, COVID-19 salgını nedeniyle altı aylık gecikmenin ardından yeniden başladı. Assange'ın 18 ayrı suçtan yargılanması talep ediliyor.
İngiltere'nin güneydoğusundaki Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Julian Assange, ABD'ye iadesi ile ilgili davada, Londra'da hakim karşısına çıktı.
ABD Adalet Bakanlığı, bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında bulunduğu 18 suçtan yargılamak üzere Assange'ın İngiltere'den iadesini talep etti.
İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri, gazetecilik örgütleri ve insan hakları grupları, İngiliz hükümetine iade talebini reddetme çağrısı yaptı.
IRAK’TA ÖLEN SİVİLLERİN SESİNİ DİNLET
Assange'ın babası John Shipton, oğlunun destekçilerine yaptığı konuşma öncesi, ABD'nin Irak'ta sivilleri öldürdüğünü gösteren videonun ses kaydını dinletti. Duruşmaların ekim başına kadar devam etmesi ve kararın açıklanmasının da haftalar, hatta aylar alması bekleniyor. Kaybeden tarafın temyize gitme hakkı bulunuyor.
TÜRKİYE BELGELERİ
WikiLeaks, ilk adım olarak, 2010 yılından başlayarak darbe girişiminden bir hafta öncesine kadar uzanan süre içinde, AKP'li siyasetçilerin kendi aralarında yaptıkları elektronik yazışmaları paylaşmıştı. 2010 ve (6 Temmuz) 2016 yılları arasında yazıldıkları öne sürülen bu e-postaların, akparti.org.tr adresinden geldiği ifade edilmişti.
Sitede, konuya ilişkin yapılan açıklamada, belgelerin 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce elde edildiği ve belgelerin yayınlanma takviminin de hükümetin darbe sonrası tasfiyelerine cevap olarak öne çekildiği öne sürülmüştü. Yapılan paylaşım sonrasında Türkiye'den Wikileaks erişim engellenmişti.
NE OLMUŞTU?
Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010' yılında, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belge yayımlamıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini talep ettiği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.
Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.
Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın, iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti. İade davasının ilk turu şubat ayında görülmüş, mayıs ayında yapılması planlanan ikinci tur ise Covid-19 salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti.
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