ABD'nin ilk kadın ve siyah Başkan Yardımcısı Kamala Harris kimdir?

07 Kasım 2020 Cumartesi, 21:42

ABD'de seçim yarışında Demokratların adayı Joe Biden, yardımcısı olarak Kamala Harris'i seçmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre, yeterli olan 270 delegeyi, önde tamamladığı Pensilvanya ve Nevada eyaletleriyle birlikte 290 çıkararak seçimi kazanan Biden'ın yardımcısı Kamala Harris de ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı oldu.





Demokratların adayı Joe Biden, başkanlık seçimlerine girerken Kamala Harris'i yardımcısı olarak belirlemişti. Seçimi kazandıkları takdirde Harris ise ABD başkan yardımcısı olacaktı. Uluslararası ajansların ve ABD'deki medya kuruluşlarının açıkladığı resmi olamayan sonuçlara göre Biden, rakibi Cumhuriyetçi ve mevcut başkan Donald Trump'a karşı galip geldi.

Böylece Harris, White House'a (Beyaz Saray) yeni başkan Joe Biden'ın yardımcısı olarak gidecek.

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Harris, Jamaika kökenli bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak 1964 yılında Kalifornia'da doğdu. Harris, Howard Üniversitesi'nde okuduktan sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 2003 yılında San Francisco bölge savcısı olarak görev yapan Harris, 2010-2014 yılları arasında da Kalifornia eyaletinin Adalet Bakanlığı yaptı.

2016'da Demokrat Parti'den Kalifornia Senatörü olarak seçilen Harris, 2020 yılında ise ABD Başkanlık Seçimleri'nde Demokratların aday adayı oldu. Demokratların ön seçimini kazanan Joe Biden, Harris'i ABD Başkan Yardımcısı olarak göstermişti.