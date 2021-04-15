Son dakika... ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı
Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Moskova'ya yeni yaptırımlar açıkladı.
ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayacağı yönünde çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapıldı. AP haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği habere göre, ABD yönetimi, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Erdoğan, Yıldırım Akbulut'u bu sözlerle uğurladı
- Dehşeti yaşatmıştı! O taksicinin kim olduğu ortaya çıktı
- Şehrin göbeğinde kadına şiddetin görüntüsü
- Süt akan nehri gören şaşkına döndü
- Yüzü bu hale geldi... Dikkat! Bunu sakın yapmayın
- Plastik cerrahi uzmandan Tik Tok'ta tepki çeken paylaşım
- Kürsüye hortumla çıktı, Erdoğan'ı hortumcu ilan etti
- Gazeteciler tarafından sürü halinde görüntülendi
- 5 yaşındaki küçük çocuğun korkunç ölümü
- Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovaladı
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru öngörüsü
- Hatipoğlu'ndan 'kripto para' yanıtı
- Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
- Yıldırım Akbulut, yaşamını yitirdi
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- Kılıçdaroğlu ve 9 milletvekilinin dosyası TBMM'de
- Erdoğan’ın ‘Bende kalabilir mi’ dediği amiral dosyası
- Bakan Akar: Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dilerim
- Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan bir yurttaşın evinde iftara katıldı