Son dakika... ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı

15 Nisan 2021 Perşembe, 15:19

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayacağı yönünde çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapıldı. AP haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği habere göre, ABD yönetimi, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

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