ABD'nin New Mexico eyaletinde toplu göçmen kuş ölümleri: 'Milyonlarca kuş ölmüş olabilir'

17 Eylül 2020 Perşembe, 04:48

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ABD'nin güneybatısındaki New Mexico eyaletinde biyologlar, binlerce ötücü göçmen kuşun öldüğü uyarısında bulundu.

New Mexico Üniversitesi'nden Profesör Martha Desmond toplu kuş ölümlerinin nedeninin henüz bilinmediğini ancak kuşların California eyaletindeki orman yangınları ya da havaların aniden soğumasından ötürü ölmüş olabileceğini belirtti.

Eyaletteki biyologlar, daha geniş çaplı araştırma yürütebilmek adına, halktan gördükleri kuş ölümlerini bildirmelerini istedi.

Prof Desmond tespit edilemeyenlerle birlikte "milyonlarca" kuşun ölmüş olabileceğini söyledi.

Görgü tanıkları bülbül, kırlangıç ve mavi kuşların, ölmeden önce "garip davranışlar sergilediğini" aktardı.

Prof Desmond "Bu çok acı. Hayatımda hiç bu kadar korkunç bir şey görmemiştim. Orada ölü bir kuşu yerden alıp, ölümlerin boyutunu görmek korkunç" diye konuştu.

Bilim insanları Kuzey Amerika'daki kuş nüfusunun son yıllarda çok büyük oranda azaldığını kaydediyor.

Yeni sonuçlanan bir araştırma, Kuzey Amerika ve Kanada'daki kuş popülasyonunun son 50 yılda yüzde 30 azaldığını ve Amerika kıtasının kuzeyinde 1970'e kıyasla 3 milyar az kuş olduğu ortaya koymuştu.