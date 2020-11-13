Jeffrey'den Biden'a Trump'ın Orta Doğu politikalarını takip et
ABD'nin bu ay içinde görevi bırakacağı açıklanan Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, seçimleri kazanan Joe Biden'a, 'Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarını takip etmesi' tavsiyesinde bulundu. Jeffrey, "Suriye'deki gerçek asker sayımızı hiçbir zaman tam olarak açıklamadık" ifadesini kullandı.
ABD'de savunma analizleri yapan 'Defense One' adlı siteye konuşan Jeffrey, Donald Trump yönetiminin Suriye politikasını savundu.
Trump'ın 2019 yılında Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararının herkes için sürpriz olduğunu anlatan Jeffrey, daha sonra sunulan bazı gerekçelerin ardından Trump'ın 200 civarında ABD askerinin kalmasına ikna olduğunu belirtti.
"Suriye'deki gerçek asker sayımızı hiçbir zaman tam olarak açıklamadık" ifadesini kullanan Jeffrey, bunun operasyonel güvenlik gerekçeleriyle sürekli gizlendiğini kaydetti.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG unsurlarının korunup korunmaması konusuna da değinen Jeffrey, "ABD Suriye'deki Kürtleri Türklere terk etti" şeklindeki iddiaya katılmadığını dile getirdi.
"TÜRKİYE'YE KARŞI ASKERİ BİR GARANTİ VERMEDİK"
Esad yönetiminden, Rus paralı askerlerden ve DAEŞ'ten gelmesi muhtemel saldırılara karşı ABD'nin YPG/PKK'ya garanti verdiğini belirten Jeffrey, "Washington'da hiç kimse Suriye'deki Kürtlere, Türkiye'ye karşı askeri bir garanti vermedi" ifadesini kullandı.
Seçimleri kazanan Joe Biden ve ekibine Suriye ve Irak konusunda tavsiyede de bulunan Jeffrey, "Yeni gelecek yönetime Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarını sürdürmesini tavsiye ederdim" değerlendirmesinde bulundu.
Jeffrey, Trump yönetiminde Orta Doğu'daki kronikleşmiş sorunların çözülemediğini ancak en azından taraflar arasında bir denge siyasetinin kurulabildiğini ve bunun en kötü senaryolardan daha iyi olduğunu savundu.
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