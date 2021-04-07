ABD’nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yürürlüğe girdi

07 Nisan 2021 Çarşamba, 11:58

ABD, aralık ayında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımları açıklamış, SSB ve kurumun dört yetkilisi yaptırım listesine alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacağı yaptırımlar ise yürürlüğe girdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırımların gerekçesini, "SSB'nin 2 Ağustos 2017'de ya da daha sonraki bir tarihte, Rusya hükümetinin savunma ve istihbarat kurumlarının parçası olan ya da bu kurumlar adına faaliyet gösteren bir şahısla kasıtlı olarak önemli bir işlem gerçekleştirmesi" olarak açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaptırım uygulanan kişi ve kurumlar şu şekilde:

-SSB,

-SSB Başkanı İsmail Demir

-SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit

-Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu

-SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz

YAPTIRIMLAR NEYİ İÇERİYOR?

SSB yaptırımlarla ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'nin ve bağlantılı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanamayacak. Yaptırım listesindeki kişilerin varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere vize kısıtlamaları getirilecek.

Geçen ay ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400 konusunda ABD'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını söylemişti.

Satterfield, "Ocak ayı sonunda yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için Türkiye'nin S-400'e sahip olmamasını şart koşuyor. Bu yeni ve daha katı bir yasal zorunluluk fakat bu bir ABD yasası" demişti.