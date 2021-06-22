Abdülhamid Dibeybe, Misrata-Sirte yolunun yeniden açıldığını söyledi
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, uzun süredir kapalı olan bölgeyi ziyaret etti. Misrata-Sirte yolunun yeniden açıldığını söyledi.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, yaklaşık iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolu olarak da bilinen Misrata-Sirte yolunun yeniden açıldığını söyledi.
‘HAFTER ENGELLEDİ’
Almanya’da yarın yapılacak Libya Konferansı’ndan önce, otoyolun batı kesimindeki son kontrol noktasındaki toprak bariyeri kendi kullandığı kazma aracıyla kaldıran Dibeybe, “Yakında Sirte’de görüşeceğiz” dedi. Ancak Reuters’ın haberinde Halife Hafter güçlerinin doğu kesimini kullanıma açmadığı iddia edildi.
Dibeybe’nin konvoyunun, Sirte’ye doğru yola çıktıktan sonra yolunun kesildiği, Hafter milislerinin mevzilerine yakın noktada durarak geri döndüğü öne sürüldü.
Öte yandan Birlik Hükümeti 7 yıldır Fransa tarafından tutulan Airbus A340 cumhurbaşkanlığı uçağının ülkeye geldiğini duyurdu. Sputnik’in haberine göre uçak Atatürk Havalimanı’nda iki hafta süren bakım çalışmalarından geçti.
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