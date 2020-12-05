Abdülhamid’in ‘rüyası’ Varlık Fonu yöneticisine gitti

05 Aralık 2020 Cumartesi, 11:17

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in 150 yıl önce ‘rüyası’ olarak gündeme gelen Filyos Limanı’nın da yer aldığı Filyos Endüstri Bölgesi’nde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin ardından kritik öneme sahip olan bölgenin yönetimi Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı’nın sahibi olduğu Tosyalı Holding'e verildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 'bölgenin işletmesini yapabilecek birçok firma varken, ihalesiz olarak Tosyalı’ya arka kapıdan’ verildiğini belirterek, “Fuat Tosyalı hem devlette üst düzey görevli hem de holdingin sahibi. Böyle olunca da devlete ait işlerin ihalesiz olarak kendi şirketlerine verilmesinin önü açılmaktadır. Sektördeki şirketler arasında haksız rekabete yol açıyor. Tosyalı Holding bu projede yatırımcı gibi değil AK Parti’nin ortağı gibi yer almaktadır” dedi.

AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ise 22 Ekim 2020 tarihinde Tosyalı Holding’in Zonguldak’ta Filyos Limanı’nda doğalgazın karaya çıkartılması kapsamında fabrika kurma çalışmalarına başladığını açıklamıştı. Uçar, “Tosyalı Holding Filyos’ta doğalgazın Ankara’ya taşınması ile ilgili yapılacak birtakım faaliyetler, çalışmalar ve malzemelerle ilgili fabrika kuruyor. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor” demişti.