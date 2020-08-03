Abdülhamid’in torunundan AKP’ye çağrı: "Vahdettin'in mezarı getirilsin"
II. Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Ayasofya’nın ardından AKP hükümetine çağrı yaptı. Osmanoğlu, “En kısa zamanda Vahdeddin Han’ın mezarının getirilmesi gerekir” dedi.
Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın Başdanışmanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede “Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi Türkiye’nin milli egemenliğini tekrar eline aldığını ve vesayetten kurtulduğunu bütün dünyaya ilan etmesidir” ifadelerini kullandı.
“SULTAN VAHDEDDİN’İN KABRİNİ GETİRMELİYİZ”
Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Son Osmanlı Sultanı Vahdeddin’in mezarının Şam’da olduğunu hatırlatarak; “Vahdeddin Han Şam’da yatıyor. Biz onun ülkemize getirilmesini istiyoruz. Çünkü bir padişah başka bir ülkede yatmamalı. Bunun önlemini almalıyız. O yüzden en kısa zamanda Vahdeddin Han’ın mezarının getirilmesi gerekir” dedi.
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