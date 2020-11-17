Abdulkadir Aksu'dan kötü haber!
İçişleri eski bakanı Abdulkadir Aksu'nun virüse yakalandığını AKP Eski Milletvekili Mehmet Metiner sosyal medyadan duyurdu.
İçişleri eski bakanı Abdulkadir Aksu da kororavirüse yakalandı. Aksu'nun koronavirüse yakalandığını Mehmet Metiner şahsi twitter hesabından duyurdu.
Metiner yaptığı açıklamada; "Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu’ya Allah’tan acil şifalar diliyorum. Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi. Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz. Rabbim seni muhafaza buyursun." dedi.
Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu’ya Allah’tan acil şifalar diliyorum.— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 16, 2020
Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi.
Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz.
Rabbim seni muhafaza buyursun.
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