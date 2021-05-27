Abdülkadir Ömür'den, EURO 2020 açıklaması

27 Mayıs 2021 Perşembe, 22:04

Azerbaycan maçının ikinci yarısında forma giyen Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, tüm ekip olarak finallere gidecek kadroda yer almak istedikllerini söyledi.

Abdülkadir Ömür, "Henüz İtalya maçını düşünmeye başlamadık. Hazırlık dönemini düşünüyoruz. Burak abi hepimiz için çok önemli. Bize bu turnuvaların önemini anlatıyor, kendisinden örnek veriyor. Ağabeylik yapıyor. Hepimiz için 1 dakika oynamak bile çok önemli. Umarım hepimiz kadroda yer alırız."dedi.



