Abdulkadir Parmak gözyaşlarıyla sahayı terk etti
Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak maçın henüz 1. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyundan çık
Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak maçın henüz 1. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.
Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçında Abdulkadir Parmak müsabakanın henüz başında sakatlandı. Karşılaşmanın 1. dakikasında orta sahada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan 26 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı anda gözyaşlarını tutamayan Abdulkadir Parmak, 3. dakikada yerini Lewis Baker’a bıraktı. Başarılı futbolcu yedek kulübesine geldiği sırada da gözyaşlarına hakim olamadı.
Sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak’ın Beşiktaş karşısında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olmuştu.
Siyah-beyazlılar karşısında 11 başlayan Abdulkadir sadece 37 saniye sahada kalabildi.
En Çok Okunan Haberler
- Not bıraktığı için değil, zarar verdiğiiçin gözaltında
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Arkadaş ihale zengini
- Ankara’ya katkısı yok
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- Rektör kendini dekan atadı
- Ne varsa satıyorlar
- Kılıçdaroğlu, ‘acil durum’ ittifakı ve sağ-sol
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Not bıraktığı için değil, zarar verdiğiiçin gözaltında
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Arkadaş ihale zengini
- Ankara’ya katkısı yok
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- Rektör kendini dekan atadı
- Ne varsa satıyorlar
- Kılıçdaroğlu, ‘acil durum’ ittifakı ve sağ-sol
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!