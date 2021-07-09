Abdulkadir Selvi'den 'seçim' yazısı: Erdoğan'ın sözleri bana manidar geldi!
Hürriyet gazetesinin AKP'ye yakın yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Erdoğan'ın Sincan'da yaptığı konuşmayı değerlendirdi.
Hürriyet'in AKP'ye yakın yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'nın Sincan ilçesinde yaptığı konuşmayı, bugünkü köşesine taşıdı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sincan’da meydana toplanan partililere 'Şimdiden 2023 seçimleri için çalışmaya başlamanızı istiyorum' diye seslenmesi bana manidar geldi" diyen Selvi, "Belki de o psikolojiyle izlediğim için Erdoğan’ın il başkanları toplantısında ısrarla seçim de seçim demesi daha çok dikkat etmeme neden oldu" ifadelerini kullandı.
SEÇİM VURGUSU
"Erdoğan’ın il başkanlarına 2023 seçimlerine dönük olarak çalışmaları yönünde talimat vermesini anlıyorum. Ama sanki seçim kararı alınmış da önümüzdeki ay sandık başına gidecekmişiz gibi bir hava vermesi antenleri açmama neden oldu" diye yazan Abdulkadir Selvi, "Bahçeli seçimler zamanında yapılacak derken, Erdoğan 2023’ü hedef gösterirken, 2023 seçimlerine de daha iki yıl varken bu kadar abanması dikkatimi çekti" ifadelerini kullandı.
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