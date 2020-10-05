Abdulkadir Selvi’ye Twitter şoku
Hükümete yakın isim olan Abdulkadir Selvi Twitter şoku yaşadı.
Hürriyet gazetesi yazarı olan Abdüladir Selvi’nin hesabı, Twitter tarafından askıya alındı.
Twitter, belirlediği kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Selvi'nin hesabını askıya alırken, Selvi'nin profiline girenler şu uyarıyla karşılaştı:
"Hesap askıya alındı. Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır."
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