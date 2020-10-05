Abdulkadir Selvi’ye Twitter şoku

Hükümete yakın isim olan Abdulkadir Selvi Twitter şoku yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2020 Pazartesi, 08:06
Abdulkadir Selvi’ye Twitter şoku
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Hürriyet gazetesi yazarı olan Abdüladir Selvi’nin hesabı, Twitter tarafından askıya alındı.

Twitter, belirlediği kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Selvi'nin hesabını askıya alırken, Selvi'nin profiline girenler şu uyarıyla karşılaştı:

"Hesap askıya alındı. Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır."


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