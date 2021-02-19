Abdullah Avcı, Başakşehir’e rakip oldu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde toplamda 10 yıl görev aldığı Başakşehir’e rakip oldu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde toplamda 10 yıl görev aldığı Başakşehir’e rakip oldu.
Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu stada ilk kez rakip olarak geldi. Kariyerinde toplam 10 yıl Başakşehir’de görev yapan ve geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş’ın başına geçen Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibin teknik adamı olarak Başakşehir’le iç sahada karşılaşmış ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Ligin ikinci yarısında Beşiktaş’taki görevinden ayrılan Avcı, siyah-beyazlı ekibin Başakşehir ile deplasmanda oynadığı mücadelede görev yapmamıştı. Bu sezon Trabzonspor’un başına 9. haftada gelen Avcı, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada bordo-mavili kulüpte görev yapmıyordu. Avcı Kupa finalinde ise Başakşehir'e rakip olmuştu.
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