Abdullah Avcı: Şampiyonluk için inancım ve heyecanım var

16 Mayıs 2021 Pazar, 16:06

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili takımın başına geçtiği dönemden sonra 32 lig maçı oynadıklarını belirterek, "65 puan almışız geldikten sonra. Bunun içinde bir kupa da kazandık. Bu kulübün de bize sunduğu ve Trabzonspor'un genetiğinin yarışmak olduğu bir yerde bunu beraber oyuncu grubunun öğrenmeye açık uygulamak istediği, sahanın içinde taktiksel duruma bağlı adım adım gerçekleştirmek istedik. Geldiğimiz nokta iyi ancak yeterli değil. Bunun üzerine daha neler yapabiliriz konusunda çalışmalarımız bir yandan da devam edecek" diye konuştu.

"BU LİGDE YARIŞMAK ZİRVEDE OLABİLMEK İÇİN DENEYİM DE, REKABET DE, YETERLİLİK DE ŞART"

Avcı, şampiyonluk yarışının içinde mücadele devam ederken oyun anlayışında kontrolü ellerinde tutmaya çalışan taraf olduklarına vurgu yaparak şöyle devam etti: "Çok arkadan gelip kaybetme durumunu oluşturmadan nefes nefese yarışın içinde olduk. Özellikle şunu ifade ettik, fırsat her zaman var bunu kaçırmadan devam etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçını kaybettikten sonra zihinsel yorgunluklar olabiliyor. Kasımpaşa maçı ile tekrar ayağa kalkmak ve sonrasında Alanya maçını kaybetmek ister istemez zihinsel yorgunluklar oluşturdu. Bunun yanı sıra ligin en genç yaş ortalaması olan takım Trabzonspor. Altyapısından yetişmiş en fazla oyuncu oynatan Gençlerbirliği ile yine Trabzonspor. Bu ligde yarışmak zirvede olabilmek için deneyim de, rekabet de, yeterlilik de şart. Bunların zaman zaman eksikliklerini yaşadık. Ama bugün deplasmanda hiç kaybetmedik, toplamda 3 mağlubiyet aldık. Oynadığımız 32 müsabakada oyunun bütününde üstünlük vermeden, oyunu hep elinde tutan bir Trabzonspor olduk. Bu bize ne getirecek nasıl yeterliliği daha yukarıya çekeceğiz, bundan sonraki süreçlerimiz onunla ilgili olacak."

"ALTYAPIYI DİZAYN EDİYORUZ"

Altyapıdaki çalışmalarıyla ilgili de konulan Avcı, bu konuda şunları dedi:

"Özellikle geldiğimde ilk toplantıda verimli topraklardan bahsetmiştim. Bugün itibariyle özellikle son 2 aydır altyapıyla ilgili verimli topraklar olabilir, oyuncu her zaman çıkabilir, Türkiye'nin her yerinde oyuncu vardır. Bu kaynaklardan çıkan oyuncular yurt dışına gitmiştir. Bundan sonra da olacaktır. Öncelikle yeni yapılan Özkan Sümer Akademimizin içini iyi bir şekilde dizayn etmeye, daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Teknolojinin, bilimin, ölçümlerin, departmanların profesyonelce olduğu bir akademi yapıp bu topraklardan gelen verimi artırmaya çalışıyoruz. Hızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sezon boyunca bütün materyallerden yararlanan bir altyapımızı oluşturacağımızı düşünüyoruz."

"ABDULKADİR PARMAK HATASINI BİLİYOR"

Abdullah Avcı, kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ın durumuna ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:"Son maçlarda keşke Parmak da olsaydı bu veri bizi birinci sıraya çıkartabilirdi. Parmak geldiğim günden itibaren devamlı oynadı. Kendisi de yaptığı hatayı biliyor. Benim oyuncuyla bir problemim olamaz. Esas olan Trabzonspor ve Trabzonspor kurumudur. Bununla ilgili kendisiyle de görüşme yaptık, kendisi de bunu talep etti, oturduk karşılıklı konuştuk. '15'i itibariyle tekrar düşünüp konuşup ne yapacağımıza karar veririz' dedik. Oyuncunun dili, dini, ırkı, yerlisi, yabancısı yoktur. Özellikle burası için. Hüseyin Türkmen de buranın değerli, altyapısından yetişmiş oyuncularından bir tanesidir. Serkan için de aynısını söyledim. Lütfen bu topraklarda yetişenlere daha fazla sahip çıkalım. Çalışmalarıyla, duygusuyla, ruhuyla, ekonomisiyle hep buraya katkı sağladılar. Ben de onları kullanmaktan ve bu kaynağı oluşturmaktan yanayım. Türkmen buranın değerli bir oyuncusu. Türkmen bizimle devam edecek. Umarım bunların sayısını daha fazla çoğaltırız."

"EN DOĞRU OYUNCU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kiralık sözleşmeleri biten oyuncular ve sözleşmeleri tamamlanan Kamil Ahmet ve Hosseini ile ilgili olarak da Avcı şunları söyledi:

"Trabzonspor her atışını nokta atış yapmak zorunda. Biz şunu aldık, şu olmadı, bu kadar para harcadık durumlarının olmaması gerekiyor. Çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Başkan, yöneticiler, ben ve teknik heyet ile özellikle izleme komitesi ile her gün bir araya geliyorum. İhsan hoca buranın iyi bir hafızası, çok önemli çalışmaları var. Turgut hoca benimle altyapı arasında koordinasyonu sağlıyor. Bazı oyuncularla ilgili raporları aldık. Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız, bazılarının önünü açacağız. Bizimle beraber devam edenler olacak, kiralık olarak gidenler olacak. 5 oyuncu söyledim, 3 tanesi kiralık, bunların bazılarının satın alma opsiyonlarının rakamları var. 2 tanesinin mukavelesi var. 4 senede burada olan, bunların birçok boyutunu araştırıyorum. Oyuncularla en ufak bir problemimiz yok. Bir şeyleri bağlamadan daha iyisini nasıl yapabiliriz onun çalışmasını yapıyoruz. Burası Trabzonspor, herkes burada olmak ve oynamak istiyor. Onun için ben de en değerlisi hangisi, en doğrusu hangisi ise ekip ve izleme komitesi ile beraber vereceğim kararla bunları yönetime sunuyorum. Kamil Ahmet ile Hosseini de bu beklemenin içinde olan oyuncular. Tercih kullanabilirlerse kullanırlar, saygı duyarım, kullanmayacaklarsa değerlendirmesini ben kurum adına hangisi doğruysa burada mı yoksa yollar mı ayrılacak onun kararını vereceğim. Çünkü iletişim ve görüşme halinde olduğumuz oyuncular da var."

"TRABZONSPOR HÜCUM OYNAR"

Yarışabilmek için ön taraftaki oyuncu sayısını artırmaları gerektiğini kaydeden Avcı, bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Özellikle hücum setlerini belki de en fazla çalışan teknik direktörlerden birisiyim. Rakibi ceza sahasına kadar yürüyerek organizasyonlarla çok sağlam bir şekilde gidebiliyoruz. Ondan sonra beceri ve yeterlilik devreye girebiliyor. Çok pozisyona girip kaçırdığımız maçlar da var. Ancak daha iyisini yapabilmek için çok tekrar lazım. Çünkü Trabzonspor hücum oynar, set oyunları oynar. Set oyunları zor oyunlardır, geçiş oynamaz, geçiş zaman zaman oyunun içinde vardır. Önemli olan set oyununda problem çözmek. Özellikle ön tarafla ilgili transfer çalışmalarımız var. Yarışabilmek için bunun sayısını daha fazla artırmamız gerekiyor."

"5-6 OYUNCU ÜZERİNDE YOĞUN ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Avcı, şunları söyledi: "Başkan ve yöneticilerimiz, izleme komitesi ve biz koordinasyon halinde yoğun ve detaylı olarak Trabzonspor için en doğrusu hangisi ise hem ekonomik olarak hata yapmamamız lazım. Ben oyuncu üzerinden hata yapmam. Yönetici de izleme komitesi de yapmaz. Ama şehir değişir, takım değişir, oyuncu değişir, performansı değişebilir. Yanlış transfer olarak bakılmaması lazım, organizasyon olarak bakmak lazım. Oyuncu üzerinde hata yapmayız. Önemli olan az hata ve mümkün olduğu kadar organizasyonun içine dahil edebilmek. Bunun sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. Çok değil ama 5-6 ortalaması var. Ön tarafla ilgili özellikle rekabeti artırmam lazım. Bu şekilde 5-6 oyuncu üzerinde yoğun çalışmalar yapıyoruz. Yaşı genç bir takımız. Belki bunların yaşı ile ilgili 32 konuşulabilir ama 28 bandını yakalamak ligde yarışmak açısından çok önemli. Çünkü iyi bir bek aldık, onun alternatifini çok para vererek alamayız, bu doğru değil, buradaki kaynaktan kullanacağız. O kaynağı uygun oyuncular da var. Serkan ve Hüseyin Türkmen, Parmak 3 senedir oynuyor bu takımda. Farukcan, Ahmetcan oynayacak. Ömür Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu."

"ŞAMPİYONLUK İÇİN İNANCIM VE HEYECANIM VAR"

Şampiyonluk için inancı ve heyecanının da bulunduğunu kaydeden Abdullah Avcı, şunları aktardı: "Ben bu yörenin insanıyım, bu şehri de insanını çok sevdim, karşılıklı birbirimize çok iyi geldik. Kendimi çok iyi hissediyorum, heyecanım yüksek. Ekip olarak iyi bir havamız var. Şampiyonluk için inancım ve heyecanım var. Ama bunu sadece genç oyuncu ile yapamıyorsunuz. Bunun için deneyimli isimlere de ihtiyacımız olacak."

"SORLOTH'U İSTEMEZ MİYİM"

Abdullah Avcı, Sörloth'u takımdan görmek ister misiniz şeklindeki soruya ise, "Sörloth'u istemez miyim, devre arasında başkanla sohbet ederken 'oynamıyor gelsin takımına yardımcı olsun' demiştim. Buradan çıkmış, buraya önemli katkılar sağlamış, keşke olsa. O sürece bakacağız. Trondsen çalışıyor. Dün kadrodaydı. Bir yandan çekindim tekrar başa dönmeyelim diye çünkü bu süreci çalışarak geçirecekler. İlk defa dün koltukta oturdu. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Bir kalitesi var. Cebimizde inşallah iyi bir joker çıkacak diye bekliyorum" yanıtını verdi.