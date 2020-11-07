Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da yardımcıları belli oldu; Orhan Ak'a muhalefet var

07 Kasım 2020 Cumartesi, 19:38

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Bordo mavili takım tecrübeli hoca ile milli takım arasında resmi sözleşme imzalayacak.

Teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörünü buldu. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Abdullah Avcı ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Avcı'nın yardımcılıklarını bir dönem bordo mavili takımda da forma giyen Egemen Korkmaz ve Orhan Ak yapacak. Kaleci antrenörü Haluk Güngör ve Atletik Performans Antrenörü Ekrem Özerk Tufan'ın da Avcı'nın ekibinde yer alması bekleniyor.Bu arada Trabzonspor'da bir grup üye Orhan Ak'a tepki gösterdi. Orhan Ak'ın futbolculuk döneminde FETÖ'nün başı Fetullah Gülen'le fotoğrafları medyada yer almıştı.