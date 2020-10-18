Abdullah Gül’ün korumasının çarptığı yaya hayatını kaybetti

18 Ekim 2020 Pazar, 09:56

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.45 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma polisi E.D., öğle saatlerinde cadde üzerinde 34 UJ 5696 plakalı otomobille Zincirlikuyu istikametine doğru seyretmeye başladı. Sürücü E.D., o esnada işlek cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yücel’e çarptı.

KURTARILAMADI

Çarpma sonucu havalanan Yücel, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yücel’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak ameliyata alınan Yücel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaklaşık 1 saat boyunca yapılan inceleme ve çalışmaların ardından otomobil olay yerinden çekilirken, sürücü E.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.