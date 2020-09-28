Abdüllatif Şener'den Suudi ambargosuna tepki

28 Eylül 2020 Pazartesi, 01:10

Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin bozulmasının ardından Suudi Hükümeti'nin 1 Ekim'den itibaren Türk mallarına ambargo uygulamasına siyasilerden tepkiler geldi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, kendi sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı’ndaki Suudi Arabistan afişini hatırlatarak ambargoya tepki gösterdi.

Şener sosyal medya hesabından; "Suudiler Türk mallarının ithalatını yasakladı. Peki! -TÜRGEV’e 99.999.990 dolar bağış alan, -Türk Ordusu’na Kral önünde resmi geçit yaptıran, -Kral öldüğünde bayrakları yarıya indiren, -Daha üç gün önce billboardlarda Suudi milli gününü kutlayan, Yetkililere ne demeli?" mesajı yayımladı.



