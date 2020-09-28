Abdüllatif Şener'den Suudi ambargosuna tepki
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 1 Ekim'den itibaren uygulanacak olan Suudi Arabistan ambargosu ile ilgili kendi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin bozulmasının ardından Suudi Hükümeti'nin 1 Ekim'den itibaren Türk mallarına ambargo uygulamasına siyasilerden tepkiler geldi.
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, kendi sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı’ndaki Suudi Arabistan afişini hatırlatarak ambargoya tepki gösterdi.
Şener sosyal medya hesabından; "Suudiler Türk mallarının ithalatını yasakladı. Peki! -TÜRGEV’e 99.999.990 dolar bağış alan, -Türk Ordusu’na Kral önünde resmi geçit yaptıran, -Kral öldüğünde bayrakları yarıya indiren, -Daha üç gün önce billboardlarda Suudi milli gününü kutlayan, Yetkililere ne demeli?" mesajı yayımladı.
Suudiler Türk mallarının ithalatını yasakladı.— Abdüllatif Şener (@senerabdullatif) September 27, 2020
Peki!
-TÜRGEV’e 99.999.990 dolar bağış alan,
-Türk Ordusu’na Kral önünde resmi geçit yaptıran,
-Kral öldüğünde bayrakları yarıya indiren,
-Daha üç gün önce billboardlarda Suudi milli gününü kutlayan,
Yetkililere ne demeli?
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