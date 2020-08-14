Abdurrahman Dilipak: ''Bunu yapanlar işte AK Parti içindeki AKP'liler''

14 Ağustos 2020 Cuma, 19:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahman Dilipak'ın köşe yazısında kadınlar ve AKP ile ilgili kullandığı çirkin ifadelerle ilgili olarak, "AK Parti'nin kadınları için, öbür tarafta AKP'nin papatyaları gibi yakıştırmalarla, yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla, ben ağzıma almaktan edep ediyoruz, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle, bu tür yakıştırmalarının içine giren köşe yazarları noktasında da, tüm kadın kollarım adına ve tüm kadınlar adına kendilerini kınıyorum. Bazı tartışmalara nokta koyma zamanı geldiğine inanıyorum. Kimi isimler, kendilerine asla yakıştıramayacağımız çirkin ifadelerle bu tartışmanın içinde yer almıştır. Biz her türlü mücadeleye saygı gösteririz ama kadınlarımızın onuruna, iffetine yönelik en küçük bir saldırıya da müsaade etmeyiz. Adı, unvanı ne olursa olsun birilerinin edebimizin el vermeyeceği ifadelerle AK Partili kadınlara bunları söylemesine sessiz kalamayız. Bu saygısızlığın en kısa sürede telafi edileceğine inanıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan'ın tepkisinin ardından Yeni Akit gazetesi yazarı Dilipak, Twitter üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir şerefli insan, iffetli bir kadının namusuna dil uzatamaz. Yıllarca insana iffet, şeref, namus konusunda konferanslar vermiş, insan onuru için mücadele etmiş bir insana böyle bir itham kabul edilemez. Bu İslam'da en büyük suçlardan biridir. Böyle bir suçlama olmadığı halde, ömrünü bu davaya vakfetmiş bir insana böyle bir iftira inadı da aynı derece ağır bir suçtur. Benim yazımda çok net bir şekilde 'AK Parti içindeki AKP'liler' deniyor.

Hepimizin nefsinde taht kurmuş oturan bir şeytan var. O şeytan peygamberin evlerinden bile uzaklaşmadı. Şeytan taşlarken biz bunu anlatırız. AK Parti herhalde şeytanın tatile çıktığı bir yer değildir. Ben iffetsizlik isnadı yapacak kadar alçak biri miyim? AK Parti içindeki AKP'lilerden bahsediyorum. ANAP'ın dağılma sürecinden bahsederek papatyalardan bahsediyorum. 'Bu LGBT fitnesine İstanbul Sözleşmesi'ne çanak tutan yeşil sermayeye karşı ne yapılıyor?' diyorum. Niye MÜSİAD'dan ses çıkmıyor? Ben üyeyim oraya, kendi aileme mi isnat ettiğimi düşünüyorlar? CHP bana bunu yapmadı. HDP bana bunun yapmadı. ÇYDD bana bunu yapmadı. Bunu yapanlar işte AK Parti içindeki AKP'liler."