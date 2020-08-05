Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 23:23

Abdurrahman Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesini savunan kadınlara karşı “fahişe” demesine tepkiler sürerken Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) harekete geçerek Dilipak suç duyurusunda bulundu.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlara “fahişe” demişti.

Toplumun büyük bir kesimi tarafından tepki ile karşılandı. Dilipak’ın bu sözüne karşı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kadın- Çocuk Komitesi harekete geçerek suç duyurusunda bulundu.

HKP Kadın-Çocuk Komitesi üyeleri Abdurrahman Dilipak, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur, Akit Gazetesi Haber Müdürü Faruk Ezen hakkında, “Kanunlara Uymamaya Tahrik Suçu”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik”, “Suç İşlemeye Tahrik Suçu”, “Hakaret” soruşturma sırasında tepsi edilecek suçlarını işledikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından HKP MYK Üyesi ve Merkezi Kadın Çocuk Komitesi Üyesi Safiye Arslan, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Arslan, “Merhaba herkese, Halkın Kurtuluş Partisi olarak adliye önlerindeyiz. Bu sefer HKP Kadın Çocuk Komitesi olarak Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak köşe yazısında İstanbul Sözleşmesini savunan kadınlara fahişe olarak adlandırmış biz burada kendisine diyoruz ki, asıl fahişe sensin. Ülkemizi kim hızlıca ortaçağ karanlığına götürmek istiyorsa, kim kasasını hızlıca doldurmak istiyorsa onun yanında yer alıyorsun, onun yanında yer alarak siyasi fahişeliği sen yapıyorsun aslında.” ifadelerine yer verdi.

“DİLLERİ, KALEMLERİ, ZİHİNLERİ KİRLİ”

Arslan, “Bunların adlarının ‘pak’ olduğuna, adlarının ‘ak’ olduğuna aldanmayalım. Bunların dilleri kirli, kalemleri kirli, zihinleri kirli hepiniz biliyorsunuz AKP iktidara geldiğinden buyana kadın cinayetleri %1400 oranında arttı, kadına şiddet %1400 oranında arttı. Bunların nedenini biliyoruz, “Bir seferde bir olmaz” diyen, “Kadına şiddet abartılıyor” diyen siyasi iktidar AKP’giller’in ta kendisidir. Bunların söylemleri katillere çanak tutuyor ama yağma yok. Biz Kurtuluş Partili Kadınlar onların karşısında dimdik duracağız. Onların söylemlerine aynen misliyle iade edeceğiz. Ülkemizi ortaçağ’ın karanlığına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Laikliği, Cumhuriyeti sonuna kadar savunacağız” ifadelerine yer verdi.

“SİNDİREMİYORLAR”

Arslan, “İstanbul Sözleşmesi içinde yetmez diyoruz, belki kırıntı olarak kadınlarımıza hak veriyor ama bunları bile içlerine sindiremiyorlar, İstanbul Sözleşmesi yetmez, devrim olmadan, işçi sınıfımızın kurtuluşu olmadan kadınında kurtuluşu mümkün değildir. Bizler Halkın Kurtuluş Partisi Kadınları olarak kadınların kurtuluşunun işçi sınıfının kurtuluşundan bağımsız olarak görmüyoruz. Bu nedenle kadınlarımıza sesleniyoruz, çocuklarımıza sesleniyoruz. Doğa’yı, İnsan’ları, Hayvan’ları seven insanlara sesleniyoruz. Yan yana olalım, omuz omuza olalım ve bu ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyenlere karşı olalım. Örgütlenelim” dedi.