Abdurrahman Dilipak ile İbrahim Karagül birbirine girdi

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 22:02

Son zamanlarda AKP'de baş gösteren "İstanbul Sözleşmesi" tartışmalarına biri daha eklendi. AKP'ye yakın iki gazetenin temsilcileri birbiriyle ters düştü.

Yenişafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Karagül, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı hedef aldı. "Dilipak'ın olduğu hiçbir tartışmadan bu ülkeye hayır gelmez" diyen Karagül, daha sonra bu paylaşımı sildi. Silinen tweetin ekran görüntüsünü alan Dilipak, kendi hesabından hiçbir not eklemeden paylaştı.

Karagül, daha sonra bu tweeti sildi.

Bir paylaşım daha gerçekleştiren Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül, bu kez Dilipak'a isim vermeden, tepki gösterdi. Karagül, bir sonraki paylaşımında, "Muhafazakar, İslami çevrenin tartışma biçiminin buralara savrulması utanç verici. Fahişe diyenler, işi Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmeye kadar vardıranlar…" sözleriyle Yeni Akit yazarı Dilipak'ı hedef aldı.