Abdurrahman Dilipak ile İbrahim Karagül birbirine girdi
AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yenişafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, yine AKP yandaşı Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ı önce isim vererek eleştirdi, daha sonra da söylediklerini silerek üstü kapalı tepki gösterdi.
Son zamanlarda AKP'de baş gösteren "İstanbul Sözleşmesi" tartışmalarına biri daha eklendi. AKP'ye yakın iki gazetenin temsilcileri birbiriyle ters düştü.
Yenişafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Karagül, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı hedef aldı. "Dilipak'ın olduğu hiçbir tartışmadan bu ülkeye hayır gelmez" diyen Karagül, daha sonra bu paylaşımı sildi. Silinen tweetin ekran görüntüsünü alan Dilipak, kendi hesabından hiçbir not eklemeden paylaştı.
Karagül, daha sonra bu tweeti sildi.
Bir paylaşım daha gerçekleştiren Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül, bu kez Dilipak'a isim vermeden, tepki gösterdi. Karagül, bir sonraki paylaşımında, "Muhafazakar, İslami çevrenin tartışma biçiminin buralara savrulması utanç verici. Fahişe diyenler, işi Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmeye kadar vardıranlar…" sözleriyle Yeni Akit yazarı Dilipak'ı hedef aldı.
Video Haberler
- HaberTürk canlı yayınında yine ses şaşkınlığı
- Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada
- İstiklal'de endişe verici görüntüler
- Erdoğan canlı yayında olduğunu unuttu
- Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
- Dehşete düşüren görüntüler! Cep telefonuyla görüntülendi
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi
- Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi