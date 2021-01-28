Abdurrahman Dilipak o fotoğraf hakkında konuştu
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında hacamat yaptırırken çekilen fotoğrafına yer verdi. Dilipak, "Google’a ‘Dilipak’ diye yazın, 1. sayfada bir haber göreceksiniz ‘Dilipak’ın sosyal medya paylaşımı olay oldu’ diye" ifadelerini kullandı.
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, köşesinde “Güzel söz ve hikmetle” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Dilipak, kendisinin hacamat yaptırırken çekilen fotoğrafının çok konuşulduğunu, kendisinin bu fotoğrafla aşağılanmak istediğini savundu.
Abdurrahman Dilipak, yazısında şu ifadeleri kullandı:
“Benim kod adım ‘Gerici’! Eskiden ‘Mürteci’ diyorlardı. ‘Asri’, ‘Çağdaş’ olurken; ‘Mürteci’ de ‘Gerici’ oldu. Önce ‘Asr’ı, ‘Çağ’ diye tercüme ettiler, sonra böyle oldu.
Google’a ‘Dilipak’ diye yazın, 1. sayfada bir haber göreceksiniz ‘Dilipak’ın sosyal media paylaşımı olay oldu’ diye. Tarih 16 Mart 2019 Cumhuriyet gazetesinde bir haber. Fotoğraf olarak benim başımdan hacamat olurkenki resmim. Hani o resimden rahatsız olduğumdan değil. Birileri hiç ilgisi olmadığı halde, o resmi kullanarak beni aşağılamış olmaktan aşağılık bir zevk alıyor sanki ve Google da bu resmi yaklaşık 2 yıldır 1. sayfada tutuyor. Beni bilen bilir, ben ve ailemden hiç kimse argo kullanmaz. Kutsal metinlerdeki suçlayıcı ifadelerin çerçevesi bizim için sınırdır. Soyutlama, yaygın günahlar için kendi nefsimizi de kapsayan genelleme ya da doğrudan bir söz ya da fiili mahkum ederek, bu konudaki eğilim, yönelimden caydırmaya yönelik ikaz vardır dilimizde.
“Gerici Dilipak” “gerici yazar”, diye yazarsanız, benimle ilgili 184.000’den daha fazla belge geliyor. “Gerici akit” yazarsanız 578.000’den fazla belge geliyor.”
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