ABD’ye S-400 mesajı

30 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Akar, S-400 alımı nedeniyle ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasıyla ilgili “F-35 teknolojisinin güvenliği, ABD için olduğu kadar Türkiye için de önemlidir. ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız” diye konuştu.

Hulusi Akar, ABD’nin başkenti Washington’da bulunan düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (Türk Miras Vakfı) tarafından video konferansla düzenlenen “Türkiye’nin milli savunma stratejisi ve bölgedeki son gelişmeler” başlıklı panelde konuştu.

‘ÖNCELİK VERİLMELİ’

Türkiye ve ABD’nin aralarındaki görüş farklılıklarına ve ilişkilerindeki iniş çıkışlara rağmen birçok zorluğun üstesinden geldiğini söyleyen Akar, “Koronavirüs salgını, TürkiyeABD ittifakı ve ortaklığının her zamankinden daha hayati önemli olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Rusya’dan alınan S-400’ler nedeniyle ABD Kongresi’nden gelen Türkiye’ye yaptırım çağrılarıyla ilgili de konuşan Akar, “Tehdit dili ve yaptırımların, müttefikler arasındaki farklılıklara işaret etmek için uygun yollar olmadığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve ABD ilişkilerinde birçok fırsat alanı olduğunu dile getiren Akar, “Coğrafya kaderdir derler. Bizim durumumuzda bölgenin kaderi de Türkiye’ye bağlıdır. ABD’nin bunu fark edip küresel sorunlarla başa çıkmada Türkiye’ye başlıca bölgesel ortak olarak öncelik vermesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin Libya’daki temel hedefinin, tüm Libyalıların katılımıyla sağlanacak bir siyasi bir çözüm ve kalıcı bir ateşkes olduğunu belirten Akar, “Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya, Fransa ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler siyasi çözümü desteklediklerini iddia ediyor ancak ne yazık ki Hafter’e silah ve askeri ekipman sağlamayı sürdürüyor. Bu dış destek, Libya’daki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir” diye konuştu.

‘NATO’YA BAĞLIYIZ’

Türkiye’nin NATO müttefiki bir ülke olarak 70 yıla yakın bir zamandır Avrupa-Atlantik güvenliğine çok önemli katkılar sağladığını söyleyen Akar, “NATO, Türkiye’nin güvenliğinin merkezindedir, Türkiye de NATO’nun. Türkiye, NATO’nun misyon ve operasyonlarına katkı sunan ilk beş ülke, NATO’ya finansal açıdan katkı sunan ilk sekiz ülke arasında yer alıyor. NATO’ya bağlılığımız sağlamdır ve üzerimize düşen sorumluluğu almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Akar dün Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen törende personelle bayramlaştı. Bayramlaşma programına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının yanı sıra şehit yakınları ve gazileri de katıldı.